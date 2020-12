Kienergia vicina al baratro: a Chieti il quarto ko di fila (71-66), non basta Tommasini. Palle perse e tiro da 3 note dolenti

RIETI - Mai così male negli ultimi anni, al PalaTricalle di Chieti per la Npc è notte fonda, passano i padroni di casa 71-66. Si tratta infatti della quarta sconfitta consecutiva per la Npc, un ritmo da retrocessione e con una classifica, in attesa dei risultati di domani, che inizia ad essere preoccupante. Gli ospiti nel primo tempo non riescono mai ad andare oltre alle 6 lunghezze di vantaggio, pessime ancora una volta le percentuali dal tiro pesante, ma i difetti di questa Npc escono fuori tutti nella ripresa. Priva d'identità e senza un gioco ben definito la Npc affonda sotto i colpi di una modesta Chieti, che combina di tutto per far rientrare gli ospiti. Un passo indietro rispetto alla prova di Forlì: ancora una volta emergono evidenti limiti strutturali di una squadra dall'atteggiamento arrendevole, che soffre l'assenza di un vero leader offensivo e in grado di realizzare appena 66 punti, troppo pochi per competere in trasferta. Ancora una volta tutti sotto accusa, serve un ritorno sul mercato e a rischio stavolta c'è anche la posizione di coach Rossi: alla prese per la prima volta con un poker di sconfitte da quando siede sulla panchina amarantoceleste.

La gara

Pronti e via ed è subito 4-0 per la Npc: Pepper - Stefanelli sbloccano le marcature, immediata la risposta dei padroni di casa affidata a Sorokas. Prima frazione a ritmi lenti e con un punteggio basso, Chieti riesce a creare un mini vantaggio di 4 lunghezze, non tarda ad arrivare la reazione reatina: decisivo il contributo del solito De Laurentiis, positivo anche l'impatto di Ponziani e Rieti chiude il primo quarto 16-21. In avvio di secondo quarto la Npc si sblocca dal tiro pesante: arriva la tripla di Sanguinetti, positivo anche l'ingresso di Tommasini, reattivo con 4 punti. Rieti fatica dall'arco, i continui raddoppi su Taylor rallentano la manovra offensiva degli amarantocelesti, che riesce comunque a chiudere avanti nel punteggio: 35-36 all'intervallo lungo. Due palle perse in avvio di ripresa per la Npc, che subisce un clamoroso 8-0 di parziale che ribalta il match in favore dei padroni di casa. I canestri di De Laurentiis e Fumagalli danno ossigeno ai reatini, Chieti però mantiene il pallino del gioco e a riportare i reatini in carreggiata ci pensa Claudio Tommasini: grazie al contributo dell'esterno bolognese la Npc trova continuità in attacco e ricuce lo strappo, è 49-49 pari alla penultima sirena. Ad inizio dell'ultima frazione, Chieti tenta l'allungo: subito +6 dei teatini e Rieti costretta ad inseguire di nuovo, perde anche Rino De Laurentiis per il quinto fallo. La Lux chiude la pratica, la reazione reatina stavolta tarda ad arrivare e la Npc crolla definitavemente 71-66.

Il tabellino

LUX CHIETI: Williams 15 (2/3, 2/5), Santiangeli 13 (2/4, 2/8), Sorokas 13 (2/4, 2/8), Bozzetto 12 (4/8, 1/1), Piazza, Sodero 3 (1/3 da 3), Ihedioha 4 (2/3, 0/1), Meluzzi 8 (2/6, 1/2), Mitt 3, Favali n.e. All. Sorgentone.

KIENERGIA RIETI: Pepper 9 (3/6, 1/4), Sanguinetti 3 (0/1, 1/4), Taylor 10 (5/7, 0/5), De Laurentiis 9 (4/5, 0/1), Stefanelli 10 (5/7, 0/4), Tommasini 16 (5/6, 2/7), Fumagalli 4 (1/1, 0/1), Ponziani 5 (2/3 da 2, Nonkovic, Fruscoloni n.e. All. Rossi.

Arbitri: Foti e Caruso (Mi), De Biase (Ud).

Note: Tiri da 3 Rieti 4/26, Chieti 7/23. Tiri liberi Rieti 8/12, Chieti 16/24. 5 Falli: De Laurentiis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA