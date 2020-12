Kienergia, serve un blitz a Chieti per scacciare i venti di crisi. Le aspettative di coach e giocatori

RIETI - In piena crisi di risultati e con l'ultimo successo datato 2 dicembre, al PalaTricalle di Chieti torna in campo la Kienergia Rieti. Per la compagine di Rossi, la sfida contro i padroni di casa della Lux si preannuncia una vera e propria battaglia: la Npc è infatti reduce da tre sconfitte consecutive e nell'anticipo dell'ottava giornata è chiamata a ribaltare il trend negativo per evitare di ritrovarsi inguaiata nei bassi fondi della classica e cadere in un vortice di negatività.

Ma per sbloccarsi in trasferta, serve una scossa: il ritrovato Sanguinetti e l'affidabile De Laurentiis, i migliori nella sfida di Forlì, due carte da sfruttare al meglio per coach Rossi, che con un'altra sconfitta aprirebbe una striscia negativa mai raggiunta da quando siede sulla panchina amarantoceleste. Dunque a Chieti sono vietati passi falsi e per battere i padroni di casa serve una prova di carattere e di sacrificio da parte di tutti: di fronte c'è una formazione alla portata dei reatini, anch'essa chiamata al riscatto dopo la brutta prova offerta a Latina.

A disposizione del tecnico Sorgentone un quintetto di veterani con i vari Piazza, Bozzetto, Santiangeli e la coppia di stranieri Sorokas-Williams. Oltre all'ex Latina Ihedioha, tutte scommesse in panchina con i giovani Meluzzi, Mitt e Sodero.

Le aspettative

QUI RIETI

Alessandro Rossi, coach della Npc:«Oggi mi aspetto una vera e propria battaglia. Chieti è una squadra con tanta energia dalla panchina e ha sete di riscatto dopo la sconfitta di Latina di una settimana fa - ha detto Rossi - Ci siamo preparati focalizzandoci soprattutto su noi stessi perché dobbiamo vedere il nostro percorso e la nostra progressione, sia nelle cose buone sia in quelle meno buone. La crescita della squadra è la cosa più importante in questo momento e va al di là del risultato. C’è delusione per la sconfitta e questo è normale, ma sono dell’opinione che si debba ripartire dalle cose buone fatte in quella gara. Giochiamo contro squadre esperta nel quintetto base, con giocatori forti ed esperti del campionato».

Rino De Laurentiis: «Sarà sicuramente una partita difficile perché in casa sono una squadra diversa dimostrando più carattere rispetto alle partite fuori casa. Per noi sarà difficile, dobbiamo essere concentrati ed avere lo spirito giusto, anche perché veniamo da tre sconfitte consecutive. Sono sicuro che faremo una grandissima partita perché nelle ultime due, nonostante le sconfitte, abbiamo fatto due prove molto buone e stiamo sicuramente migliorando il nostro modo di giocare. Chieti ha i suoi punti di forza negli americani e in giocatori esperti come Piazza e Santiangeli, quest'ultimo reduce da un'ottima stagione, sotto le plance poi c'è Bozzetto, giocatore di tutto rispetto per la categoria».

QUI CHIETI

Domenico Sorgentone, coach di Chieti: «Rieti è una squadra molto fisica che gioca molto con i suoi lunghi. Cercheranno molto di giocare le uscite per i loro tiratori Pepper e Stefanelli. Sarà fondamentale, visto che metteranno le mani addosso con una buona difesa, uniformarsi, non durante la gara ma da subito, a questo tipo di atteggiamento difensivo. Dobbiamo essere intensi, forti per tutta la durata del match e difendere tutti, per 24 secondi».



Marco Santiangeli: «Dopo la sconfitta di domenica, sabato con Rieti sarà importante per noi avere una reazione. Ci siamo allenati bene in settimana per arrivare pronti a questo match tra le mura amiche. Abbiamo avuto anche qualche acciacco, quindi ognuno di noi a maggior ragione dovrà dare qualcosa in più per portare a casa il risultato».

Così in campo

Lux Chieti Basket 1974: 1 Sodero, 4 Meluzzi, 8 Migliorelli, 9 Sorokas, 11 Williams, 13 Favali, 15 Ihedioha, 16 Bozzetto, 21 Piazza, 23 Mitt, 33 Santiangeli. All. Sorgentone

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Foti (Mi), Caruso (Mi), De Biase (Ud)

Altre gare

Ravenna-Napoli

Forlì - Scafati

Atlante Roma - Stella Azzurra Roma

Pistoia - Cento

San Severo - Ferrara

Riposa: Latina

Classifica

Scafati 10

Napoli 8

Forlì ** e Ferrara * 6

Ravenna**, Atlante Roma *, Rieti e Latina 4

Cento***, Chieti *, San Severo e Pistoia 2

Stella Azzurra * 0

*** 3 gare in meno, **2 gare in meno, * 1 gara in meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA