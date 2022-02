La Kienergia tenta il colpo a Cesena. Auletta: «Vogliamo tornare a vincere in trasferta»

RIETI - C'è voglia di riscattare le ultime due uscite esterne e tornare a vincere anche in trasferta in casa Kienergia Npc. Infatti se Ceccarelli e i suoi vorranno confermarsi ai piani alti devono obbligatoriamente migliorare il ruolino di marcia lontano dal PalaSojourner: le sconfitte di Senigallia e Teramo pesano ancora, ma per la seconda forza del torneo sul campo di Cesena, c'è una grande possibilità in chiave classifica. Infatti nella VI di ritorno c'è il big match Rimini-Roseto e Broglia e compagni, vincendo a Cesena, possono avere un vantaggio su una delle due.

In Romagna una formazione in piena crisi di risultati e che nelle ultime uscite è apparsa in caduta libera, Andrea Auletta, assistente allenatore della Npc, presenta così la sfida: «Veniamo da una buona settimana di allenamento, grazie all'ultima vittoria casalinga su Faenza. C'è stato qualche piccolo acciacco, domani affrontiamo una squadra con grande voglia di riscatto. Cesena è molto solida, ha un roster esperto e con giovani di prospettiva, con giocatori fisici. Sarà una partita dura, ma abbiamo voglia di tornare alla vittoria in trasferta».

Così in campo

Tigers Cesena: 0 Bugatti, 1 Nwokoye, 3 Anumba, 8 Mascherpa, 10 Moretti, 24 Brighi, 12 Gallizzi, 13 Ndour, 15 Arnaut. All. Tassinari.

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Timperi, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Arbitri: Vastarella (Na) e Correale (Av)

Le altre gare (VI di ritorno)

Real Sebastiani - Giulianova

Ancona - Ozzano

Rimini - Roseto

Civitanova - Jesi

Faenza - Luiss

Teramo - Senigallia

Imola - Montegranaro

Classifica

Roseto 36 (20)

Npc 30 (20)

Rimini 30 (19)

Ancona 28 (20)

Real Sebastiani 26 (20)

Senigallia, Ozzano e Imola 24 (20)

Teramo 20 (20)

Cesena 16 (19)

Luiss 16 (20)

Jesi 13 (20)

Faenza 12 (17)

Giulianova 6 (20)

Montegranaro 4 (20)

Civitanova 4 (19)