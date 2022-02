La Kienergia ritrova il sorriso. Il video. Ceccarelli: «Sempre avanti, mi godo una bella vittoria»

RIETI - La Kienergia Npc battendo Faenza ha centrato la quindicesima vittoria stagionale. Un successo che permette ai reatini di mantenersi al secondo posto in compagnia di Rimini, vittoriosa in trasferta a Jesi.

Soddisfatto coach Ceccarelli, che nel dopo gara ha commentato così la prova dei suoi: «Partita condotta dal primo istante, siamo partiti come gli starter dei 100 metri. Un 13-1 all'inizio, poi +20, poi non c'è stata la solita flessione del terzo quarto. Sono arrivati a 10 punti, diciamo che grazie alla difesa l'abbiamo riprese e devo dire che ho vista anche una bella pallacanestro. Abbiamo lavorato in settimana, dopo Teramo ho chiesto qualcosa in più, loro hanno dato qualcosa in più, lo staff ha fatto un extralavoro, dunque mi godo una bella vittoria. Ora testa alla trasferta di Cesena - poi sulla prova di Broglia e l'ultimo arrivato Saladini - Su Giorgio ho dei sentimenti contrastanti, è il giocatore che ho allenato di più in carriera. E' un giocatore incredibile, ci appoggiamo a lui da inizio anno, oggi è tornato ai livelli che conosce. Ma tutti i lunghi hanno fatto una partita incredibile. Saladini è diverso da Franco. Quei 10-15' di Franco non sono replicabili da nessuno, entrava e sparava tutto a livello difensivo, mentre Manuel ci dà qualcosa in più in attacco, la sua crescita passa da partite del genere».