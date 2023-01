Npc, crescono i malumori nei confronti di Ceccarelli. Il coach: «Non molleremo»

RIETI - Una crisi senza fine per la Kienergia Npc, che va ko anche nello scontro diretto contro la Stella Azzurra Roma. I reatini sprofondano così all'ultimo posto e la rincorsa salvezza, attualmente appare un miraggio dopo la 14esima sconfitta stagionale. Crescono i malumori nei confronti del coach Ceccarelli, con gran parte dei tifosi che spingono verso l'esonero del tecnico riminese.

Una scelta che difficilmente il patron Cattani è disposto a prendere, salvo clamorose dimissioni del coach, che nel frattempo ha analizzato così il ko di Guidonia: «Complimenti alla Stella Azzurra, la squadra di oggi non è sicuramente quella scesa in campo nei primi mesi. Avevamo preparato come sempre la gara, le partite come sempre vanno giocate. Decisivo il primo quarto, che ci ha costretto poi ad inseguire ed arrivare col fiato corto. Poi arrivati punto a punto due giocate individuali di Rullo e Giachetti hanno deciso la gara. Fa male brucia, chi crede che questa squadra mollerà sbaglia di grosso. Oggi la Stella ha meritato, continuiamo a lavorare, il nuovo assetto con Paci ha dato intensità. In chiave playout era una gara importantissima, sappiamo quanto è lungo questo campionato, ma abbiamo bisogno di punti adesso. Erano due punti fondamentali, non ci siamo riusciti, sapevamo di soffrire, ma dobbiamo iniziare a vincere».