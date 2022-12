Kienergia ko. Ceccarelli: «Resettare in fretta, grazie al pubblico che ci ha sostenuto, ora sfida chiave»

RIETI - Ennesima sconfitta stagionale interna per la Kienergia Npc, che incassa un altro ko pesante contro Treviglio. Senza Tucker e con una rotazione in meno sul fronte under per via dell'assenza di Maglietti, il piano partita di Ceccarelli dura appena 15', poi la sua squadra si sgretola immediatamente e Treviglio ha vita facile. Zugno è quasi assente, Tortù ancora non convince, deludente anche il ritorno di Rotondo, gettato in campo da Ceccarelli che dopo il secondo tecnico prova a scuotere i suoi.

Il coach riminese ha analizzato così la prova dei suoi: «Partita già difficile di per sè. Treviglio ha fatto una partita precisa e costante - spiega - siamo riusciti a metterli sotto nel primo quarto, poi nel secondo quarto abbiamo subito un break importante e siamo arrivati a meno 10. Evitando un pò di errori nostri potevamo stare in partita fino a metà tempo. Abbiamo subito all’inizio un 5 a 0 e non siamo riusciti a riprenderci. Noi abbiamo fatto fatica ad entrare in area, loro hanno messo poi palla dentro con più continuità, tirando 20 tiri liberi, erano a zero a fine primo tempo. Per giocarci una partita del genere - conclude - abbiamo bisogno di molto di più. Abbiamo avuto grande orgoglio ed impegno, poi la palla non è entrata come volevamo. Dobbiamo resettare in fretta, mercoledì abbiamo una partita chiave. Voglio ringraziare sentitamente il pubblico e la curva che ci hanno sostenuto per tutta la gara facendoci sentire la loro vicinanza».