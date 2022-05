Npc corsara a Rimini, Ceccarelli: «Se tiriamo e difendiamo così, possiamo vincere su tutti i campi»

RIETI - Blitz della Kienergia Npc in trasferta a Rimini, che centra così il quarto posto. Secondo successo stagionale dei reatini sulla compagine riminese, in corsa per il primo posto finale, al Flaminio deve fare i conti con l'orgoglio di Ceccarelli e i suoi, che non fanno calcoli e pensano soltanto a se stessi, centrando così un successo che fa morale in ottica playoff.

Il coach della Kienergia Npc Gabriele Ceccarelli, commenta così la prestazione dei suoi:«Siamo felici per il quarto posto matematico. Un bravo a tutto il mio club, in bocca al lupo a Rimini per i playoff. Abbiamo vinto la partita resistendo agli attacchi di Rimini e al grande cuore di Rivali, che ci ha portato a scuola. Una squadra senza attributi avrebbe mollato, con Broglia in campo solo 18' e senza Papa, con Godwin e Cortese che non hanno mai giocato, tutti i nostri esterni hanno dato qualcosa. I dati che leggo, se tiriamo così, con una difesa solida, vinciamo su tutti i campi. Volevamo chiuderla oggi, domenica ruotiamo tutti, non vediamo l'ora che inizino i playoff».