Kienergia riprende quota, Ceccarelli: «Atteggiamento e gioco al top, vittoria che conta tanto»

RIETI - Un colpo a sorpresa per la Kienergia Npc che mette in fila la seconda vittoria consecutiva. Un successo scaccia crisi quello di Piacenza, che da seguito alla vittoria interna contro Monferrato, che rimette i reatini a pieno titolo per corsa salvezza. Una reazione d'orgoglio dell'intera squadra, con un'encomiabile la generosa prova di Paci, ma a brillare è soprattutto la coppia americana Geist - Tucker con 19 punti a testa.

Il tecnico Ceccarelli, ex della sfida, alla guida dei piacentini per due stagioni ha analizzato così il match: «Soddisfazione enorme perché è la prima vera vittoria esterna dell’anno. I ragazzi si sono allenati alla grande in settimana ed oggi sono stati veramente perfetti sia nell’atteggiamento che nel gioco. Tutti dediti alla causa e dopo un primo quarto di studio, siamo andati via nel secondo. Diciamo che secondo e quarto periodo sono stati decisivi per una vittoria che per noi conta davvero tanto».