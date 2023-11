La Npc prova a ripartire da Cassino degli ex Auletta e Frizzarin. Ponticiello: «L'unica medicina è la vittoria»

RIETI - La Npc scende in campo a Cassino (ore 18) contro i padroni di casa della Virtus, 4 punti in più dei reatini. La gara di Cassino potrebbe essere quella della svolta per la Npc, ancora out Cavallero, la squadra è reduce da 8 sconfitte consecutive, deve tornare a vincere se vuole riprendere la corsa salvezza e continuare almeno a sperare. Di fronte niente sentimentalismi per il grande ex Auletta, tecnico dei cassinati, per lui un decennio a Rieti, cerca punti salvezza. Con i ciociari anche la guardia reatina Frizzarin.

Coach Ponticiello presenta così il match: «Arriviamo al match con Cassino con la consapevolezza che il successo sia la medicina di cui abbiamo assolutamente bisogno. Avremo di fronte un avversario che cerca anch’esso di ritornare al successo, che abbina la pericolosità degli esterni, i vari Gay, Teghini, Milosevic, ad un reparto interni che ha in Moreaux, Dincic, Lemmi e Bassi qualità e quantità. Sono in gioco 4 punti, e non solo 2».

Cosi' in campo

Virtus Cassino: 3 Condotto, 5 Lemmi, 6 Gay, 8 Dincic, 9 Cavalieri, 10 Pontone, 11 Frizzarin, 13 Milosevic, 23 Moreaux, 25 Teghini, 67 Bassi. All. Auletta.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri,14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 97 Cusenza.

All. Ponticiello.

Arbitri: Lillo (Br) e Manco (Na)

Le altre gare

Salerno - Libertas

Caserta - Avellino

Herons - Desio

Fiorenzuola - Crema

Pielle - Omegna

Piombino - Gema

Sant'Antimo - Legnano

Piacenza - Brianza

Classifica

Pielle e Herons 14

Libertas, Gema, Piombino e Brianza 12

Avellino, Crema e Desio 10

Legnano, Omegna, Sant'Antimo e Fiorenzuola 8

Piacenza e Cassino 6

Salerno 5

Caserta e Rieti 2