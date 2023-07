Primo colpo Npc, ufficializzato l'ingaggio del centro Kurt Cassar: «Fiero di essere qui, conosco bene Ponticiello»

RIETI - Inizia a muoversi il mercato della Npc, che come primo tassello del nuovo roster, ha ufficializzato il centro Kurt Cassar. Maltese di formazione italiana, Cassar è cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra, poi esperienze in A2 a Piacenza, Torino e Orzinuovi e in B a Fabriano, Ruvo di Puglia e Ragusa lo scorso anno. In Sicilia, Cassar ha chiuso la stagione con l'86% ai tiri liberi, il 37% da tre e il 46% da due.

Le prime parole da nuovo giocatore della Npc: «Sono molto fiero di giocare in una piazza come Rieti - commenta Cassar - conosco bene coach Francesco Ponticiello perché già ho avuto modo di giocare con lui a Ruvo di Puglia. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti i compagni di squadra, staff e dirigenti, e soprattutto i tifosi. Vi aspetto numerosissimi al palazzetto».