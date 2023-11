Npc, vietati passi falsi contro Caserta. Ponticiello: «Conta solo vincere». Ingresso gratuito per le donne

RIETI - Ultima chiamata per la Npc. Stasera al PalaSojourner (ore 21) arriva Caserta, è scontro diretto per la salvezza. Reatini a secco di vittorie da 9 turni, la Juve invece non vince dal secondo turno. Chi avrà la meglio abbandonerà l’ultimo posto e si riaffaccia in zona play out, da questa sfida passano le sorti del campionato delle squadre peggiori del torneo.

Il coach

Coach Ponticiello presenta così il match: «Il successo ci manca da troppo tempo, dobbiamo vincere. Non conta altro, gli infortuni, la delicata condizione emotiva, il fatto che Caserta arrivi a questo appuntamento con eguali motivazione ed aspettative, sono tutti fattori che hanno una valenza giornalistica, ma non spostano di una virgola le nostre necessità. Essenziale fare una partita concreta, avendo bene in mente dove spingere il confronto, cosa ci serva per centrare il successo».

Le iniziative

Quella odierna sarà una partita dedicata alle donne, che avranno accesso gratuito alla gara. Un’iniziativa fatta in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: tutte coloro che vorranno assistere alla sfida tra Npc e Caserta dovranno ritirare il tagliando al botteghino. Nell’intervallo della gara sarà inoltre presentato il calendario per gridare “No alla violenza sulle donne”. L’iniziativa è realizzata dal Comitato Basket Amarantoceleste, in collaborazione con la Npc e con il patrocinio del Comune di Rieti, e potrà essere acquistato con un’offerta.

Parte del ricavato andrà a sostenere le iniziative dell’Associazione “Il Nido di Ana OdV” che da trent’anni si occupa di parità di genere e di sostegno a donne o minori vessati. Le foto sono a cura di Massimo Rinaldi e Alice Matteucci. La grafica è a cura di Aurora Cortella.



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 97 Cusenza. All. Ponticiello.

Peperdi Caserta: 1 Alibegovic, 3 Mastroianni, 7 Moffa, 14 Hadzic, 17 Mei, 23 Butorac, 32 Sergio, 77 Mehmedoviq. All. Bartocci

Arbitri: Suriano (To) e Mamone (No)



Le altre gare

Omegna - Salerno

Crema - Cassino

Brianza - Herons

Desio - Piombino

Sant’Antimo- Piacenza

Gema - Pielle

Avellino - Legnano

Libertas - Fiorenzuola



Classifica

Herons 16

Libertas, Pielle e Gema 14

Brianza, Avellino, Piombino e Crema 12

Omegna, Sant’Antimo e Desio 10

Legnano, Fiorenzuola, Piacenza e Cassino 8

Salerno 5

Caserta e Rieti 2