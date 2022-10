La Kienergia senza Geist nulla può contro Cantù: 66-49

RIETI - Senza Geist nulla può la Kienergia Npc, ko 66-49 al PalaDesio di Cantù. Di fronte la corazzata canturina, che non ha impressionato, i reatini pagano a caro prezzo l'assenza del talento statunitense: in attacco si spegne la luce e la Npc fatica terribilmente con attacchi confusionari e disordinati. Positiva la prova di Tucker, il migliore tra le fila dei suoi con 14 punti.



La gara



Senza un pezzo da 90 come Geist, la Npc prova comunque a dare battaglia e ostacolare la corazzata canturina. Tucker si complica la vita con due falli, Hunt e Nikolic provano a far decollare i padroni di casa, ma Zugno da 3 riavvicina Rieti, 17-13 al termine del primo quarto. Rieti mantiene la zona, ma in attacco è confusionaria e Cantù trova il +10. Cantù però fatica da 3 e Rieti si riavvicina con Tucker, all’intervallo lungo i canturini guidano 31-24. Nikolic da una parte e Tucker dall’altra si prendono la scena, ma quanta fatica per la Npc in attacco. Maglietti in netta difficoltà, anche Del Testa, Tortù e Zugno non incidono e Cantù scappa via, 46-34 alla penultima sirena. Del Testa reagisce e riporta i suoi sul meno 7. Cantù non impressiona e gioca col cronometro, Bucarelli prova a dare la spallata decisiva con una tripla pesante. Di Timperi l'ultimo sussulto amarantoceleste, Npc ko 66-49.