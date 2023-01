Kienergia sfiora l'impresa: Cantù passa al supplementare 77-81. Foto

RIETI - La Kienergia Npc butta il cuore oltre l'ostacolo, sfiorando la vittoria è portando la sfida contro Cantù all'overtime: 77-81 il finale. Grande rimpianto soprattutto per il finale dell'ultimo quarto con Ceccarelli che lascia in panchina Geist, che avrebbe potuto sicuramente essere utile nell'ultima azione.

La gara



Cantù parto a razzo, subito 7-0, Rieti reagisce con Tucker (ne segna 7 di fila) e si riavvicina. Zugno si sblocca da 3 e Rieti trova la parità (10-10). La Npc passa avanti in due occasione con Rotondo, Severini da 3 riporta avanti Cantù, replica Maglietti e Rieti chiude davanti la prima frazione 23-22. Cantù ribalta immediatamente e vola sul +8, Ceccarelli ferma il gioco. Rieti dal meno 11 torna in pista, grazie ad 6-0 di parziale, ma Cantù colpisce con Baldi Rossi e Da Ros e a 3’ dal termine guida di 10. Bonacini accorcia, ma Cantù domina a rimbalzo e lì sotto segna sempre, lombardi avanti 45-36 al termine del primo tempo. Rieti prova a rimanere in partita con Tucker, Geist fatica ad accendersi e così Cantù resta sempre avanti. Con Hunt e Bucarelli Cantù scappa via, 63-51 per gli ospiti alla penultima sirena. Grande avvio di ultima frazione, con la Npc che torna sul meno 5. Hunt fallisce un libero, Rieti carica di falli Severini che esce per cinque falli a 6’ dal termine, Geist fa 2/2 ai liberi, ma perde un pallone grossolano l’azione successiva. Geist si accende e porta la Npc a meno uno, Rieti cresce anche in difesa e Tucker da 3 colpisce, padroni di casa avanti 67-65 a 2 e 35 dal termine. Tucker fallisce da 3, Baldi Rossi invece non sbaglia e Cantù torna avanti di una lunghezza. Geist dalla lunetta fa 1/2 e pareggia, Ceccarelli lo toglie, l’ultima azione è disordinata, Tucker sbaglia e la partita va all’overtime sul 68-68. Bucarelli segna da 3, risponde Zugno, ma Cantù rimane avanti. Accorcia Geist ai liberi, ma Baldi Rossi tutto solo, riporta i canturini sul +4. Zugno segna di nuovo, ma la difesa reatina crolla e Cantù segna due canestri consecutivi con troppa facilità, volando sul +4. Cantù batte la Npc 81-77.