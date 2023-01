La Npc cerca un centro e sogna l'impresa contro Cantù dell'ex Stefanelli. L'incognita Del Testa

RIETI - Torna il campionato e al PalaSojourner (ore 21) arriva la blasonata Cantù. È quasi un testacoda, la prima della classe contro una Npc, penultima e in piena crisi, che per risorgere e battere Cantù, deve fare un mezzo miracolo. A disposizione del mostro sacro Sacchetti, una corazzata costruita per tornare in A, nella quale milita anche l’ex capitano Francesco Stefanelli, alla prima d’avversario a Rieti.

Alla prima senza Tortù, tornato a San Severo, Ceccarelli rilancia Rotondo, non al meglio, assieme a capitan Del Testa anche lui con qualche acciacco, mentre sul mercato, la società resta a caccia di un centro, l’ex Trapani Renzi è ancora il nome più caldo.

Una sfida da mission impossible che il coach Ceccarelli presenta così il match:«Dobbiamo fare una partita perfetta ed essere almeno due gradini sopra a loro. Solo così ce la possiamo fare. Cantù na squadra che gioca un basket non umano. Vengono da una lunga serie di vittorie, molte con scarti anche di 20 punti. Avremo Rotondo nelle rotazioni – spiega Ceccarelli – anche se non è al meglio per un problema a una spalla. In quintetto dovrebbe andare Nonkovic, poi dovremo gestire anche un problema alla caviglia sinistra per Del Testa. Riprendiamo sulla falsariga di come abbiamo chiuso prima della pausa – spiega il coach – quando abbiamo finito l’anno con una brutta sconfitta. Ora si riparte contro quella che, allo stato attuale, è la migliore squadra di A2. Tra di noi c’è molta differenza, ma giochiamo in casa e ci proveremo fino in fondo. All’andata erano in rodaggio – spiega Ceccarelli – ma noi dovremo provare a fare una gara come contro Torino. Da parte nostra servirà una partita perfetta, cercando di limitarli e costringendoli a fare una gara solo buona - invece sul mercato - Cerchiamo un 5, ma è difficile da trovare. I giocatori liberi sono pochi e non ci sono soluzioni valide per noi».



Così in campo

Kienergia Npc Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12, Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Acqua San Bernardo Cantù: 1 Stefanelli, 4 Hunt, 8 Baldi Rossi, 9 Berdini, 11 Nikolic, 19 Borsani, 20 Da Ros, 21 Bucarelli, 22 Pini, 28 Severini, 32 Rogic. All. Sacchetti.

Arbitri: Dionisi (An), Costa (Li), Spessot (Go).



Altre gare (II di ritorno)

Milano - Latina

Treviglio - Stella Azzurra

Torino - Juvi Cremona

Monferrato - Piacenza

Cremona - Agrigento



Classifica

Cantù 24

Vanoli 20

Treviglio 18

Torino 15

Piacenza e Agrigento 14

Latina e Milano 12

Monferrato 10

Trapani e Juvi 8

Rieti 6

Stella Azzurra 2