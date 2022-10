Kienergia senza pressioni e priva di Geist sul campo della corazzata Cantù. «Puntiamo sulla nostra energia»

RIETI - Con la mente libera e senza particolari pressioni che la Kienergia Npc si appresta ad affrontare la corazzata Cantù al PalaDesio (ore 18). Una trasferta storica per la compagine reatina che però affronterà la blasonata formazione canturina senza un pezzo da 90 come Geist, tenuto a riposo per una contrattura all'inguine. Un match sulla carta quasi impossibile per i reatini, reduci anche da una settimana difficile sul piano degli allenamenti per la situazione PalaSojourner. Di fronte la corazzata di Sacchetti, imbottita di talento a partire dall'ex capitano Stefanelli (in dubbio, ndr), l'asse play/pivot Rogic-Hunt e l'ex azzurro Baldi Rossi tra i lunghi.

Il vice coach Ruggieri

Il vice allenatore Andrea Ruggieri presenta così la sfida:«Cantù è una delle formazioni più forti del campionato, hanno il chiaro obiettivo di tornare nella massima serie. Noi arriveremo a questo appuntamento cercando di migliorare quello che non è andato domenica scorsa e sistemando qualcosa in difea. Puntiamo molto sulla nostra energia, cercando di limitare le loro individualità».

Così in campo

Acqua San Bernardo Cantù: 1 Stefanelli, 4 Hunt, 8 Baldi Rossi, 9 Berdini, 11 Nikolic, 20 Da Ros, 21 Bucarelli, 22 Pini, 28 Severini, 32 Rogic. All. Sacchetti.

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 99 Godwin. All. Ceccarelli.

Arbitri: Caforio (Br), Pecorella (Bt) e Bertuccioli (Pu).

Le altre gare (II giornata)

Sabato 8/10

Latina - U. Milano

Juvi Cremona - Torino

Domenica 9/10

Agrigento - Vanoli Cremona

Stella Azzurra Roma - Treviglio

Piacenza - Casale Monferrato

Riposa Trapani

Classifica

Cantù, Trapani, Rieti, Vanoli e Casale 2;

Stella Azzurra, Milano, Agrigento, Juvi, Piacenza, Latina e Treviglio* 0;

Torino** -1.

* una partita in meno

** tre punti di penalizzazione