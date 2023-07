La Npc ufficializza l'ultimo tassello del quintetto, ecco il regista Marco Bacchin: «Pronti a toglierci delle soddisfazioni»

RIETI - La Npc chiude il quintetto con l’ingaggio del playmaker Marco Bacchin (1997). L’accordo tra il club reatino e il giocatore friulano c’era da giorni, stamane l’ufficialità per l’ultimo tassello dello starting five di Ponticiello. Originario di Udine, arriva da tre stagioni in crescendo con la maglia di Monfalcone, l’ultima delle quali chiusa a quasi 13 punti di media trascinando la compagine friulana, diventandone un vero punto di riferimento e totalizzando il 74% ai tiri liberi, il 38% da tre e il 42% da due.

Le prime parole da neo giocatore della Npc: «Sono molto contento di poter giocare in una squadra importante come Rieti - commenta Bacchin - spero che insieme potremo toglierci molte soddisfazioni. Ci vediamo in campo, a presto».