Buon test casalingo per la Npc: Chieti battuta 89-87. Geist sugli scudi: 33 punti. Foto

RIETI - Prima uscita interna per la nuova Kienergia Npc, che al PalaSojouner ha ospitato Chieti, altro team di A2. Punteggio azzerato al termine di ogni quarto, con le due formazioni di aggiudicano due quarti a testa, ma al termine è la Npc a vincere 89-87.

Segnali incoraggianti da Geist che infiamma il palazzo con 33 punti, bene anche Tucker, convincono anche l’under Naoni, Timperi e Zugno.

In avvio i padroni di casa sono un po’ contratti e perdono 26-17 la prima frazione, la reazione arriva nel secondo quarto: Geist ne infila 17 mostrando già doti di leader e trascinatore di questa formazione. Male i reatini al rientro, la Npc insegue e grazie proprio a Geist rientra, Chieti si aggiudica così la terza frazione per 17-15. Ai reatini anche l’ultimo quarto (23-21), con Ceccarelli che sperimenta e lancia in campo tutti i componenti del roster.