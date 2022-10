Kienergia, sconfitta e tanta amarezza: Agrigento passa 75-87. Foto. Si teme grave infortunio per Geist

RIETI - Niente da fare per la Kienergia Npc, che crolla in casa con Agrigento per 75-87. Dopo un buon primo tempo, i reatini perdono Geist per infortunio (si teme la rottura del perone) e non riescono a contenere i siciliani. L'assenza di Geist è un duro colpo psicologicamente per Del Testa e compagni, che perdono lucidità in attacco e crollano in difesa nel secondo tempo.



La gara



Gran primo quarti dei reatini, Geist infiamma il PalaSojourner con 8 punti, ma impattano bene anche Rotondo e Tortù con canestri pesanti. Una bellissima azione allo scadere manda Del Testa al tiro, il toscano da 3 non perdona e la Npc chiude 26-15. Rotondo è scatenato, la Npc continua a macinare gioco e passa avanti. Agrigento si affida alla coppia Ambrosin e Grande si riavvicina, la Npc perde però Geist, che ha la peggio in un contatto con Ambrosin. Senza la stella americana la Npc fatica e gli ospiti trovano il parziale che gli permettere di mettere la testa avanti all’intervallo, 48-42. La perdita di Tucker è un duro colpo per i reatini, che soffrono e precipitano sul meno 12. La Npc perde due palloni sanguinosi, Agrigento colpisce in contropiede e vola sul +15. Zugno prova a scuotere i suoi, ma il terzo quarto termina con Agrigento avanti 67-56. Zugno tenta di limitare i danni, ma la Npc crolla in difesa. Ambrosin e la coppia di Usa di Agrigento asfaltano i reatini nel finale che crollano 87-57.