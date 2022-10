Npc, serve tornare a vincere contro la bestia nera Agrigento. Geist ok. Ceccarelli: «Vietati passi falsi»

RIETI - Archiviato il ko con Cantù, la Kienergia Npc torna al PalaSojourner (ore 18) e ospita Agrigento, un’altra diretta concorrente per la salvezza diretta e bestia nera dei reatini (11-4 i precedenti). In casa è vietato fare passi falsi per Ceccarelli e i suoi, che per l’importante appuntamento dovrebbe ritrovare la stella Geist, tornato in gruppo mercoledì.

Arrivare con una vittoria prima del turno di riposo sarebbe importantissimo per il morale del gruppo del coach Ceccarelli che presenta così l’appuntamento: «Ritroviamo Agrigento dopo la semifinale dello scorso anno in Serie B. Hanno mantenuto cinque giocatori della passata stagione e hanno una chimica ben definita. Fino ad ora hanno raccolto molto meno in termini di punti rispetto a quanto avrebbero meritato, e sicuramente troveremo una squadra arrabbiata. Nonostante non siamo ancora al 100%, in casa non possiamo permetterci passi falsi».





Kienergia Npc: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro. All. Ceccarelli.Fortitudo Agrigento: 0 Marfo, 1 Ambrosin, 5 Grande, 11 Costi, 12 Chiarastella, 16 Negri, 17 Bellavia, 18 Peterson, 23 Mayer, 24 Francis. All. Cagnardi.Arbitri: Lucotti (Mi), Martellosio (Mi) e Calella (Bo).



Le altre gare (III giornata)

Urania Milano - Juvi Cremona

Casale Monferrato - Trapani

Vanoli Cremona - Cantù

Torino - Piacenza

Treviglio - Latina

Riposa Stella Azzurra



Classifica

Cantù e Vanoli 4

Trapani, Treviglio, Rieti, Piacenza, Casale Monferrato, Juvi Cremona e Latina 2

Stella Azzurra, Milano e Agrigento 0

Torino -1*

-3 di penalizzazione