La Kienergia batte Agrigento 67-63 e tiene vive le speranze. Foto

RIETI - La Kienergia Npc tiene accesa la speranza e in una sfida dalle mille emozioni, supera 67-63 Agrigento e riapre la serie. Rispetto alle prime due sfide della serie, in casa la Npc torna a brillare e con una difesa super batte Agrigento. Sontuosa la prova di Antelli, lucido nel finale, è lui a regalare il successo ai suoi.

Il primo tempo

Ceccarelli lancia Fin al posto di Testa. Parte male la Npc, sotto 7-0 nei primi minuti. I padroni di casa reagiscono con l’accoppiata Antelli – Papa. Sottotono l’arbitraggio , prima sanziona un tecnico a Ceccarelli, poi condanna la difesa reatina con una serie di falli più che dubbi. Ambrosin con 11 punti consecutivi lancia gli agrigentini, Timperi dall’altra parte tiene in vita i suoi, 19-18 per gli ospiti al termine del primo quarto. Cuffaro dall’arco porta i suoi sul +4, ma la Kienergia c’è: prima Timperi, poi Antelli da 3 e la Npc per la prima volta è avanti. Timperi fissa il parziale sul 7-0, Npc in vantaggio 25-22, time out di Ceccarelli. Grande segna la tripla della parità, Antelli dalla media replica, ma la Npc subisce 6-0 di parziale e all’intervallo lungo guida 31-27.

La ripresa

Le triple di Del Testa e Tiberti aprono la ripresa, Npc avanti 33-32, Papa e una tripla di Antelli concretizzano un avvio importanti di terzo quarto: 11-1 nei primi 5’ di gioco, 38-32 e time out Catalani. Gli ospiti beneficiano del mini intervallo: tripla di Bruno e 4 punti consecutivi di Peterson, Agrigento di nuovo avanti: 39-38. Fin e Del Testa colpiscono dall’arco, ma Agrigento replica con Bruno e Morici, 47-47 al penultimo intervallo. Con il 3/3 dalla lunetta di Del Testa la Npc rimette le mani avanti. Tiberti colpisce dalla media, Saladini allunga di tre lunghezze, ma a fare la differenza è la difesa reatina. Antelli e Papa portano la Npc sul 61-53. Agrigento recupera terreno, Tiberti dalla lunetta fa 2/2 e la Npc respira. A 35'' dal termine fallo dubbio fischiato a Antelli, Ambrosin segna i due liberi e accorcia: 65-63. Antelli regala la vittoria i suoi, la Npc allunga la serie, 67-63.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Antelli 15 (3/7, 3/6); Del Testa 11 (0/2, 2/7), Papa 8 (4/8, 0/3), Timperi 10 (4/9, 0/2), Tiberti 12 (3/4, 1/4); Fin 5 (1/1 da 3), Saladini 5 (1/5, 1/2), Broglia 1 (0/3, 0/3), Buccini ne, Cortese ne, Capasso ne. All. Ceccarelli

Fortitudo Agrigento: Grande 10 (2/9, 2/3), Ambrosin 20 (2/5, 2/5), Morici 11 (2/6, 2/5), Chiarastella 2 (1/1, 0/5), Peterson 8 (2/3 da 2); Bruno 9 (0/1, 3/4), Cuffaro 3 (1/2 da 3), Lo Biondo (0/1, 0/1), Bellavia ne, Costi ne, Indelicato ne, Traore ne. All. Catalani.

Arbitri: Gallo (Pd) e Schena (Ba)

Note: Tiri da 3 Rieti 8/28, Agrigento 10/25; Tiri liberi Rieti 13/18, 15/20.