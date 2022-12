Npc ancora ko, Ceccarelli: «Amarezza, falli ridicoli commessi negli ultimi 2 minuti. Ora tenere duro»

RIETI - Un altro ko con una diretta concorrente che fa precipitare la Kienergia al penultimo posto solitario per una squadra che in questa stagione non è mai stata in grado di andare a vincere in trasferta. A Cremona c’è stata anche l’ennesima prestazione negativa di Zugno e Tortù, deludenti da inizio stagione, ma è sotto accusa anche la gestione di coach Ceccarelli che nel finale ha commentato così la gara.

«Siamo partiti bene, poi i problemi di falli mi hanno costretto a cambi e quintetti strani. Nel terzo quarto c’erano troppi giocatori gravati da falli, ma non ci siamo disuniti, perché abbiamo preso un break e sotto di 6, l’abbiamo ripresa e siamo arrivati a tirare i liberi per la parità. Poi negli ultimi due minuti abbiamo fatto dei falli ridicoli ed è chiaro che in una partita così, subire 15 punti ai liberi conta. C’è molta amarezza, perché era una partita importante, ma il campionato non è finito. C’è tanto sconforto, dobbiamo tenere duro per arrivare ad aprile, quando ci saranno partite dal doppio del valore».