Venerdì 13 Npc e Real Sebastiani debuttano in contemporanea alle final eight di Supercoppa a Cento

RIETI - Si avvicina il weekend in cui Npc e Real Sebastiani tenteranno di scrivere un pezzo della loro storia. Le due compagini reatini infatti staccano il pass per le final eigh di Supercoppa "Centenario" di serie A2 e B, in programma a Cento nel weekend. Si inizia venerdì 13 novembre: entrambe in campo alle 18, gli uomini di Rossi sfideranno la Givova Scafati, mentre soltanto mercoledì il Real conoscerà l'avversaria. Di fronte alla compagine di Righetti, la vincente dello spareggio tra San Miniato e Fabriano.

Il calendario

VENERDI' 13 NOVEMBRE

SERIE B, QUARTI DI FINALE - PalaReno, Sant'Agostino (Fe)

12.00 - Vaporart Bernareggio - vincente S.Bernardo Alba/Bakery Piacenza (A)

15.00 - Tramarossa Vicenza - Andrea Costa Imola (B)

18.00 - Real Sebastiani Rieti - vincente Ristopro Fabriano/Blukart Etrusca San Miniato (C)

21.00 - Moncada Energy Group Agrigento - Frata Nardò (D)

SERIE A2, QUARTI DI FINALE - PalaBenedetto, Cento (Fe)

12.00 - Reale Mutua Torino - Urania Milano (1)

15.00 - Old Wild West Udine - Unieuro Forlì (2)

18.00 - NPC Rieti - Givova Scafati (3)

21.00 - Top Secret Ferrara - Tramec Cento (4)

SABATO 14 NOVEMBRE

PalaBenedetto, Cento (Fe)

12.30 - Prima semifinale Serie B (A-B)

15.15 - Seconda semifinale Serie B (C-D)

18.00 - Prima semifinale Serie A2 (1-2)

20.45 - Seconda semifinale Serie A2 (3-4)

DOMENICA 15 NOVEMBRE

PalaBenedetto, Cento (Fe)

15.15 - Finale Serie B

18.15 - Finale Serie A2

© RIPRODUZIONE RISERVATA