Ultimo aggiornamento: 14:58

RIETI - Tifosi reatini, preparatevi: martedì, telecomandi a portata di mano per uno zapping pazzesco! Zeus Npc e Real Rieti, infatti, andranno entrambe in diretta tv: il quintetto di coach Rossi, impegnato a Treviso per gara-2 dei quarti di finale playoff, verrà trasmessa sul canale 60 dtt di SportItalia, mentre la formazione di Festuccia sfiderà l'Italservice Pesaro in gara-2 della semifinale scudetto sul 201 di Sky Sport (o 482 del dtt per chi è abbonato sul digitale).Orario praticamente identico, le 20,30, durata della gara indicativamente lo stesso (salvo overtime o calci di rigore), di conseguenza da Rieti chi vorrà aggiornarsi in tempo reale su entrambe le gare, non potrà far altro che anticipare la cena, mettersi comodo in poltrona e via verso la lunga maratona sportiva a tinte amarantoceleste, che incrocerà nuovamente i cammini di Zeus Npc e Real anche in gara-3 (venerdì 17) ed eventuali gare-4.In questo caso il vero disagio "logistico" per i tifosi che avrebbero voluto seguire entrambe dal vivo, si creerà per le sfide di venerdì, perché la Zeus ospiterà Treviso (ore 21), ma il Real Rieti sarà di scena a Genzano alle 20. Impossibile modificare date e/o orari, col serio rischio che al seguito dei ragazzi del futsal possa andare meno gente del previsto. Ma tant'è.