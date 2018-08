di Lorenzo Santilli

RIETI - Siamo solo all'inizio, eppure in un caldo pomeriggio d'agosto erano circa 600 i tifosi presenti alla ormai tradizionale presentazione della Zeus Npc Rieti, un grande entusiasmo da parte dei sostenitori reatini assiepati nella tribuna antistante le panchine, un legame sempre forte tra la città e la sua squadra.



Tanti i commenti positivi da parte dei tifosi durante la presentazione, tra i più applauditi ovviamente il capitano Gigli e il veterano Casini alla sua terza stagione a Rieti, poi spazio al resto della squadra, ai riconfermati Carenza e Conti, i nuovi acquisti da Legnano Tomasini e Toscano, occhi puntati da parte dei tifosi soprattutto per Frazier, l'ex Treviglio è sicuramente il colpo di mercato del diesse Martini e uno degli elementi più interessanti del roster amarantoceleste, in attesa dell'altro atleta a stelle e strisce Jarvis Williams che arriverà in Italia domani, sabato 25 agosto. Poi è la volta degli atleti under Bonacini, Simic e Moretti, l'ultimo tassello del mercato, presenti anche alcuni giocatori del settore giovanile. Presentato poi lo staff tecnico nel quale il coach Rossi avrà a disposizione gli assistenti Consoli, Ruggeri e Auletta. Poi i saluti istituzionali.



Tra i tifosi si respira la sensazione che questo sia l'anno giusto, che il sogno playoff tanto invocato dal presidente nelle ultime due stagioni e poi sfumato in corsa possa essere raggiunto, in tanti supporter c'è la consapevolezza che la nuova Npc sia stata ben costruita e sia più competitiva rispetto al passato.



«Una squadra ben costruita con un occhio al budget e un occhio ad allestire il miglior roster possibile per un campionato difficilissimo, con 3 promozioni e ben 5 retrocessioni. Vista l'impossibilità di confermare Tommasini si è puntato sul play straniero, il primo obiettivo era JJ Frazier e il presidente Cattani ha fatto un bello sforzo per raggiungere l'obiettivo» questo il parere di Gaetano Laghetti storico membro del gruppo di appassionati Amici per la Sebastiani da sempre vicini alle sorti del basket cittadino.



Giovanni Carosella, dopo tanti anni nelle file del settore giovanile Npc, ora grande appassionato, commenta «Roster di alto livello, finalmente completo, con 10 giocatori da rotazione. Piazzamento tra il quinto e l'ottavo posto». Mentre Matteo anche lui tifoso e da sempre nei campi da basket giudica la nuova Npc «Una squadra molto veloce, e soprattutto molto giovane. Con due grandi playmaker giovani come Frazier e Bonacini». Anche Martina e Rebecca due ragazze appassionate di basket commentano positivamente la nuova stagione: «Siamo contente dei nuovi acquisti, seguiremo tutte le partite, sperando di raggiungere i playoff».

