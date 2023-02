Kienergia Rieti ancora sconfitta: Urania Milano vince 75-64 al PalaSojourner / Le foto

RIETI - Sprofondo Kienergia. I reatini crollano di nuovo in casa, anche l'Urania Milano espugna il PalaSojourner, 75-64 il finale. Decisivo l'ultimo quarto, con la Npc che perde Tucker per 5 falli a 7' dal termine, non si scompone e guidata da un super Maglietti rientra fino al meno 4. Da lì in poi scelta incomprensibile di Ceccarelli, che toglie l'under argentino per uno spento Bonacini e lascia in campo Paci, deficitario al rimbalzo, Milano ne approfitta con un super parziale di 11-0 che lancia Potts e compagni al successo.

La gara. La Npc parte forte, Geist e Paci sono ispirati e i reatini provano a mettere le mani avanti. Del Testa si sblocca da 3, ma Milano agguanta la parità, 15-15, ma nel finale i liberi di Piunti permettono all’Urania di chiudere avanti 18-17. Parziale dei reatini, Maglietti in fiducia riporta i suoi avanti, time out Milano. Il pubblico si scalda per qualche fischio dubbio, Milano reagisce con un 7-0 di parziale e torna avanti. Nonkovic con sei punti prova a ribaltare l’inerzia, Bonacini segna e porta sopra Rieti, ma è immediata la risposta di Potts da 3. Batosta per Rieti, Marra a 4’’ appena entrato fissa il punteggio sul 39-35. Pessimo il rientro in campo, Milano va sul +9 e la reazione dei reatini tarda ad arrivare. Disastro Bonacini, che perde palloni pesanti, dall’altra parte Piunti e Montano portano Milano sul +16. Del Testa e Timperi tentano la scossa, ma Milano alla penultima sirena guida 59-49. Tucker a 7’ dalla fine esce per 5 falli, a prendersi la squadra sulle spalle è Lucas Maglietti con 5 punti consecutivi e Rieti torna sotto di 5 lunghezze. Ancora Maglietti sugli scudi, guida i suoi al meno 4. Il coach però toglie inaspettatamente Maglietti per inserire uno spento Bonacini, ma la differenza la fanno anche i rimbalzi, con Milano che domina e torna prepotentemente avanti di 13 lunghezze per via di un pesantissimo 11-0 di parziale. Milano espugna Rieti 75-64.