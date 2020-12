Kienergia Rieti chiamata al riscatto e all'impresa contro la quotata Unieuro Forlì, le aspettative di 4 protagonisti

RIETI - Le due sconfitte esterne hanno frenato gli entusiasmi sulla Kienergia Rieti, domani in campo tra le mura amiche del PalaSojourner per la VII giornata del girone d'andata: di fronte un'altra big del girone Rosso di serie A2, l'Uniero Forlì della stella Roderick, l'eterno Giachetti e del reatino Rodriguez, solo per citarne alcuni. L'avversario peggiore in questo momento per tentare l'inversione di marcia: gli uomini di Dell'Agnello non sono neanche scesi in campo nel turno infrasettimanale e arrivano all'appuntamento del PalaSojourner ad una settimana dal convicente successo su Chieti.

Alla Kienergia servirà una prova d'orgoglio per contrastare la forza di un avversario profondo e ricco di talento, in grado già di produrre una bella pallacanestro e con tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Rossi e i suoi sono chiamati ad un cambio di passo, anche perché la terza sconfitta in una settimana stravolgerebbe la classifica in maniera preoccupante e Rieti rischierebbe di ritrovarsi in un match da dentro o fuori già a Chieti il 20 dicembre, per poi tornare in campo il 23 a Ferrara. La sfida tra Rieti e Forlì revoca anche precedenti importanti: il successo della Npc nel 2019 nella serie playoff ai danni dei forlivensi, Jacopo Giachetti è l'unico superstite in campo di quelle sfide.

Le aspettative

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore): «Forlì ha dimostrato già in precampionato e Supercoppa di essere una delle top squadre della Lega. Roster davvero completo, un mix di talento ed esperienza. Ha delle individualità importanti ed un modo di giocare di grande intensità. La partita con Ravenna, al di là della sconfitta, ci ha dato buone indicazioni e da lì vogliamo e dobbiamo ripartire».

Alessandro Sperduto (giocatore): «Domenica affronteremo un forte avversario, in un momento di difficoltà per noi, a causa delle due sconfitte consecutive. Per questo sarà necessaria una reazione sul campo proprio con Forlì. Un avversario che può contare su un lungo roster, altamente attrezzato».

QUI FORLÌ

Francesco Nanni (assistant coach): «Rieti ha giocatori aggressivi, e proprio l’aggressività negli esterni è il loro punto di forza: cercano sempre di giocare ad un ritmo elevato, e sono molto bravi ad andare a rimbalzo offensivo, due peculiarità sulle quali dovremo stare attenti. Da parte nostra, dobbiamo trovare continuità sui 40 minuti, mettendo in campo una difesa aggressiva che deve essere il nostro marchio di fabbrica per vincere le partite. Sarà la prima trasferta stagionale e vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto vedere in casa».

Aristide Landi (giocatore): «Anche senza pubblico, storicamente, quello di Rieti è un campo ostico. Loro sono sicuramente un’ottima squadra, con americani di alto livello e noi dobbiamo essere bravi ad aggredire la partita fin dall’inizio e rimanere concentrati per tutti i quaranta minuti. L’aggressività in campo dovrà essere il nostro punto di partenza, e per tutto il match dovremo essere bravi a difendere duro e giocare di squadra in attacco».

Così in campo

Kienergia Rieti:0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 97 Frizzarin. All. Rossi

Uniero Forlì: 1 Rush, 5 Giachetti, 7 Campori, 8 Natali, 13 Boldini, 15 Landi, 18 Dilas, 24 Rodriguez, 33 Bruttini, 34 Roderick. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Caforio (Br), Scrima (Cz) e Rudellat (Nu)

Altre gare, VII giornata

Scafati - Pistoia

Ferrara - Stella Azzurra Roma

Cento - San Severo

Latina - Chieti

Ravenna - Ebk Roma

Riposa: Napoli

Classifica

Scafati e Napoli 8

Forlì**, Ravenna**e Rieti 4

Ferrara **, Ebk Roma*, Chieti *, Latina, San Severo, Pistoia 2

Stella Azzurra * e Cento*** 0

* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno

