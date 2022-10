Kienergia festeggia a fine gara. Foto. Ceccarelli: «La partite casalinghe vanno vinte e lo abbiamo fatto»

RIETI - Si festeggia al PalaSojourner a fine gara, dopo una partita al cardiopalma. Due punti d'oro, quelli conquistati dalla Kienergia ai danni della Juvi Cremona.

Gabriele Ceccarelli ha commentato così la prova dei suoi: «Dovevamo soltanto vincere, questo campionato non ti regala niente e in A2 le partite casalinghe vanno vinte. Con questa fase non sappiamo questi punti se varranno a fine anno, però adesso prendiamo questa partita sporca e i due punti. Un avviso ai naviganti, siamo questi, non siamo una squadra di fioretto. Partiamo dalla difesa, dobbiamo migliorare - commenta Ceccarelli, poi sui singoli - Timperi giocando così può stare sempre in campo, ma non solo con noi, ma con qualsiasi squadra di A2. Dobbiamo mettere un po' di qualità in attacco, che se non viene dai protagonisti, deve venire dalla circolazione di palla con meno palleggi. Tortù e Tucker hanno pochi allenamenti sulle gambe, devono mettere benzina e io devo conoscere ancora la squadra, ho solo due ragazzi della scorsa stagione. Non mi aspettavo questa risposta da Tucker, ha fatto un ottimo lavoro».