Npc La Foresta campione regionale U18 di basket 3vs3

Lunedì 19 Giugno 2023, 15:07







RIETI - Nello splendido scenario delle Terme di Caracalla la Npc - La Foresta ieri si è laureata campione regionale di 3x3 Under 18, strappando così il pass per le finali nazionali di Treviso ad agosto, è la terza volta consecutiva per una squadra reatina. Il quartetto reatino composto da Sabino Malual, Federico Margarita, Alessandro Feliciangeli e Matteo Reginaldi, accompagnati dal coach Gioacchino Fusacchia hanno prima superato nel girone Apdb Roma, Mentana e Pomezia. Poi agli ottavi di finale successo contro Carver, ai quarti superata invece San Paolo Ostiense, in semifinale è stata la volta di Fonte Roma Eur, mentre nella finalissima Feliciangeli e compagni hanno avuto la meglio sulla SMG Latina, dopo un tempo supplementare. Un bel traguardo dunque, anche per il fatto che i ragazzi reatini erano tutti sotto età, essendo nati tutti nel 2006.