RIETI - Ci sarà anche Niccolò Filoni, aquilano classe 2001, giunto alla Zeus in estate, nella spedizione azzura per il Fiba 3x3 U18 Europe Cup maschile, che si svolgerà a Tbilisi dal 6 all'8 settembre. Si tratta del gruppo che ha centrato la qualificazione a Rieti lo scorso 3 e 4 agosto, alla quale però Filoni non ha preso parte, mentre saranno di nuovo a disposizione del tecnico Capobianco gli atleti Borsetto, Doneda e Parravicini, tutti in campo a Rieti. La Npc sarà così costretta a privarsi di un elemento già a partire dalla prossima settimana: il raduno azzurro per Filoni è fissato il 4 settembre. L'esterno 18enne ieri sera, 27 agosto, ha offerto una discreta prova nel debutto casalingo della Zeus, ma sarà costretto a saltare una parte di preparazione e le sfide contro Palestrina in amichevole e il debutto in Supercoppa, avversario la Leonis. © RIPRODUZIONE RISERVATA