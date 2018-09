di Lorenzo Santilli

RIETI - Da circa un anno fa parte della famiglia Npc, rinnovata la collaborazione, la Npc Fara in Sabina, nata dalle ceneri della Virtus Pallacanestro Passo Corese, dopo aver festeggiato la Coppa Promozione lo scorso campionato, si prepara al prossimo campionato di serie D umbro.



Un campionato lungo e difficile con ben 16 squadre al via, saranno tre le laziali, tra cui spicca il derby tutto reatino con La Foresta (ex C Silver), e la Favl Viterbo, mentre le altre avversarie saranno tutte squadre umbre.



Grande entusiasmo da parte del presidente della società sabina, Luigi Foroni, che afferma «L'obiettivo è il mantenimento della categoria e la crescita dei ragazzi che affronteranno il campionato, la nostra sarà una squadra giovanissima».



Il progetto del presidente Foroni va avanti da diversi anni e sono stati raggiunti già importanti risultati «La prima grande soddisfazione sono stati i 60 iscritti del settore giovanile, lo scopo è far crescere il movimento cestistico nel comune di Fara in Sabina. Abbiamo organizzato molti eventi, qualche anno fa sono arrivati la squadra dei Washington State University poi c'è stato Paolo Del Buono, campione d'italia con l'Olimpia Milano, per "Basket sotto le stelle", mi preme ringraziare il nostro storico main sponsor Elfa di Marronaro, che ci sono vicini dal primo giorno».



La Npc Fara in Sabina sarà guidata da coach Gabriele De Luca, che avrà a disposizione un gruppo molto giovane, gran parte del roster sarà composto dai ragazzi dell'Under 18 Elite della Virtus Monterotondo, società che da anni collabora con i sabini, inoltre coach De Luca potrà contare su Ivan Godoy, ex Npc e Vis Nova, e su Eduard Cernic, classe 97' cresciuto proprio con la società eretina, la società comunque resta vigile sul mercato.

