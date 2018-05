di Juri De Santis

RIETI - Non sfigurano le compagini giovanili della Npc Willie impegnate nell'Adriatica Cup di Pesaro: quarto posto per l'Under 18, terza piazza per l'Under 16 e quinto posto per l'Under 15, ventesima posizione l'Under 14. Buoni i segnali mandati dalle formazioni reatine specie quelli dell'Under 18 e dell'Under 16 che hanno provato fino all'ultimo a portare a casa il successo.



UNDER 18

Quarta piazza per l'Under 18, che dopo una serie di vittorie perde in semifinale contro il Village Bianchi per 50-41. Sconfitta anche nella finalina contro Camposampiero per 64-59.



UNDER 16

Terzo piazza per l'Under 16. Nella finale per il terzo posto i reatini hanno avuto la meglio dell'Osnago per 76-55.



UNDER 15

Chiude al quinto posto l'Under 15 grazie alla vittoria nell'ultimo match contro Osnago per 55-39.



UNDER 14

Ventesimo posto per la compagine Under 14. La tre giorni di gare ha visto i reatini portare a casa un discreto risultato dopo la sconfitta con Osnago per 61-45.

