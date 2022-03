Kienergia non al top cerca il bis contro Ancona per blindare i piani alti. Ceccarelli: «Massima attenzione»

RIETI - Punti pesanti in palio nel match d'alta classifica tra la Kienergia Npc e Ancona domani al PalaSojourner (ore 18). I reatini arrivano allo scontro diretto con la temibile formazione marchigiana dopo una settimana particolare: allenamenti a singhiozzo, con diversi elementi del roster bloccati ancora una volta da un virus intestinale. La posta in palio però domani è altissima, la Kienergia con un successo volerebbe sul 2-0 contro una diretta concorette e l'obiettivo di chiudere tra le prime quattro diventerebbe realtà. Di fronte però c'è una formazione chiamata al riscatto dopo il ko interno contro la Luiss.

Il coach

Il coach Ceccarelli presenta così l'appuntamento:«Ancona è una squadra che negli esterni con Panzini, Centanni e Minoli ha punti nelle mani a non finire e sottocanestro Quarisa e Pozzetti sono giocatori d'esperienza, inoltre ritrovano Cacace dopo una settimana di stop. Serve massima attenzione, veniamo da una settimana difficile, in questo momento non sappiamo chi scenderà in campo domenica, perché siamo stati tutti soggetti a un virus che per fortuna non è Covid. Abbiamo bisogno del pubblico, che in casa ci ha sempre dato una bella mano».

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Ancona: 0 Minoli, 4 Panzini, 6 Centanni,7 Regai, 11 Quarisa, 22 Cacace, 45 Giombini, 55 Pozzetti, 63 Anibaldi, 65 Carboni. All. Coen.

Arbitri: Rodia (Av) e Morra (Na).

Le altre gare

Luiss - Real Sebastiani

Roseto - Civitanova

Giulianova - Rimini (a Rimini)

Montegranaro - Faenza

Imola - Teramo

Senigallia - Cesena

Jesi - Ozzano

Classifica

Roseto 36*

Rimini 36

Kienergia Npc 34

Real Sebastiani 32

Ancona 30

Senigallia, Ozzano e Imola 28

Cesena 22

Faenza, Teramo e Luiss 20

Jesi 15*

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4

* Una gara in meno