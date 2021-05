Quel che resta della Kienergia ko a Orzinuovi: 94-63. Subito out Piccoli infortunato, ultimo quarto giocato in 4

RIETI - La Kienergia come previsto nulla può contro Orzinuovi. In cinque fin da subito visto l'infortunio di Piccoli, la Npc gioca in quattro l'ultimo quarto (5 falli Nonkovic) e così crolla sul campo dei bresciani 94-63. Situazione paradossale quella vista in terra lombarda, un autentico scempio che danneggia lo spettacolo in campo e mette sempre di più nei guai i reatini. Domenica al PalaSojourner, la sfida di ritorno, ma i playout sono sempre più vicini.

La gara

Senza troppe speranze, a Orzinuovi la Kienergia vuole salvare la faccia, ma dopo poche battute di gioco perde anche Piccoli: out per un problema al linguine. Dentro così De Laurentiis, ma tra le file della Npc Pepper e Taylor litigano col ferro e Orzinuovi prova a scappare, 19-8 al termine della prima frazione. Bresciani sempre padroni del campo, Hollis - Miles alzano le percentuali, Rieti però prende coraggio con il buon lavoro di De Laurentiis e Ponziani, all’intervallo lungo padroni di casa avanti 34-26. Con Pepper la Npc si porta a meno 3 dai lombardi in avvio di terzo quarto, ma è immediato il break dei padroni di casa: Orzinuovi torna a segnare dall’arco e a colpire in transizione, +12 a 4’ dal termine. Orzinuovi avanti 63-49 al termine del terzo quarto. Tracollo Kienergia nel finale: Rieti termina la partita in 4 per l’uscita dal campo di Nonkovic. Rieti non ne ha più, crolla 94-63.

Il tabellino

Agribertocchi Orzinuovi: Miles 30, Mastellari 13, Hollis 16, Galmarini 4, Spanghero 18, Zilli 4, Negri, Fokou, Rupil 9, Guerra. All. Corbani.

Kienergia Rieti: Taylor 18, De Laurentiis 13, Pepper 19, Piccoli, Ponziani 10, Nonkovic e. All. Rossi.

Arbitri: Gonella (Ge), Saraceni (Bo), Del Greco ((Vr).

Note. Tiri da 3: Rieti 6/30, Orzinuovi: 17/44. Tiri liberi: Rieti 11/20, Orzinuovi 3/4. 5 Falli: Nonkovic.

