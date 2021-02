Kienergia concede canestri e rimbalzi facili e cade a San Severo 64-61, ora la classifica fa paura

RIETI - Si sveglia troppo tardi la Kienergia Rieti e sul finale cede a San Severo: passano i padroni di casa 64-61. Gli ospiti concedono rimbalzi e canestri facili per tutto l'arco della gara, di fronte a una San Severo non certo esaltante che nel finale rischia l'harakiri. Al di là dell'assenza di Amici e delle condizioni di Pepper e Tommasini una brutta involuzione per la compagine di Rossi: costretto a fare i conti con una brutta prestazione di squadra e soprattutto un passo indietro che preoccupa in chiave classifica.

Il primo tempo

E' reattiva la Kienergia in avvio di partita: grazie ai canestri di Stefanelli la Npc prova a prendere un margine di vantaggio. Il team pugliese regge l'urto e ricuce lo strappo, grazie ai liberi di Ogide è parità al termine del primo quarto: 18-18. Ritmi alti nel secondo quarto: 3/3 ai liberi di capitan Stefanelli, dall'altra parte si accende Andrè Jones, San Severo torna avanti e Rossi ferma il gioco. Per Rieti arrivano le conclusioni di Taylor e il canestro di talento di Pepper, entra anche Nonkovic: disattenzione dell'under reatino, commette tre falli e San Severo va in lunetta, ma non capitalizza. Tecnico alla panchina reatina, i pugliesi ne approfittano e volano sul +4. Tripla di Contento, reagisce Nonkovic con un gioco da 3 punti e all'intervallo guida San Severo 37-33.

La ripresa

In avvio di ripresa, San Severo firma il parziale: 6-0 ed è +10 per gli uomini di Lardo. Non funziona la difesa reatina, fatica per tutto il terzo quarto e San Severo tocca il massimo vantaggio di 13 lunghezze. Taylor prova la scossa e alla penultima sirena i padroni di casa guidano 53-45. I liberi di Sanguinetti vanno a bersaglio, immediata la risposta di Ogide: è ancora +9 per i pugliesi. Passivo pesante a 6' dal termine, infatti Rieti torna sotto di 13. Partita apertissima nel finale: 10-0 di parziale della Npc, Stefanelli pesca la tripla del meno 3 e Lardo è costretto a chiamare time out. Stefanelli fa 2/2 ai liberi, è +1 per i pugliesi a 8'' dal termine. Gran finale punto a punto, la tripla di Stefanelli si sbatte sul ferro, trionfa così San Severo 64-61.

© RIPRODUZIONE RISERVATA