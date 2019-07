RIETI - “Note al Tramonto”: missione riuscita. La prima edizione della manifestazione ideata dal Comune di Cittareale e realizzata con il sostegno del Ministero Beni Ambientali e Culturali Direzione Generale Spettacolo e della Regione Lazio, con il supporto logistico di Lazio Crea, ha visto domenica scorsa un grande afflusso di partecipanti che si sono assiepati sopra il piazzale di Selvarotonda, quota 1550 metri, per assistere al concerto di musica classica.



Oltre settecento persone hanno assistito infatti all’emozionante concerto degli Archi dell’Accademia di Santa Cecilia che hanno suonato Mozart nella panoramica posizione sul calare del Sole: tra i brani, inserita la lettura di alcuni spunti dall’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, letti dal vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili.Fino dalla mattina, il pubblico ha potuto visitare la Rocca di Cittareale, il Museo di Vespasiano ed il Birrificio Alta Quota, mentre nel primo pomeriggio è partita l’affollata escursione a cura del CAI di Antrodoco che ha portato a piedi nel luogo del concerto oltre sessanta persone.«E’ stato un successo organizzativo frutto della profonda unione tra gli organizzatori, gli sponsor e tutti i volontari che hanno dato il loro supporto - ha detto il Sindaco di Cittareale Francesco Nelli - inoltre abbiamo avuto una grande risposta dai partecipanti al concerto: per questo motivo ho dato già appuntamento al 18 luglio 2020 a tutti, per rinnovare questo momento magico».Una conferma arrivata anche dall’assessore alla ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino che ha sottolineato come l’evento di Cittareale possa essere un punto di riferimento per tutto il Centro Italia, sia come location, sia per il senso di unione e partecipazione che un evento di questo tipo può evocare a livello simbolico.Anche per il direttore degli Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, è stato un appuntamento particolare, visto che il maestro è aquilano e ha voluto mandare un messaggio di vicinanza e partecipazione alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Una manifestazione che ha visto numerosi sostenitori: Edison, Fondazione Varrone, Unindustria, SIAE, Chiesa di Rieti, Lazio Crea, Club Alpino Italiano, Rai Radio 1, Rai Radio Classica, Phoenix Electronic System, Consorzio Alte Terre e CDM Servizi.