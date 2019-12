© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Mai una febbre in cento anni». La signora Lina Desideri si è sempre inorgoglita per la sua salute invidibile, e i figli Paolo, Gino e Giovanna confermano: non si è mai ammalata! Lina nasce a Poggio Moiano il 5 dicembre 1919, e lì, nella parte vecchia del paese, rimane per tutta la vita: si sposa con Luigi Santoboni, per tutti Lino, ha tre figli, si occupa di casa e famiglia. Per il paese, un vero riferimento.E ieri il paese sabino non l'ha certo dimenticata e si è stretto intorno alla sua cittadina più anziana, e la festa è stata quella di un paese intero. Nella casa per anziani dove risiede è arrivato il sindaco Sandro Grossi con tanto di fascia tricolore, per omaggiare la signora e portarle in dono un bel quadro con dedica. E non sono mancati naturalmentetanti amici e parenti, e poi il rinfresco, lo spumante e una bella torta davanti alla quale immortalare l'importante compleanno.E la signora Lina, arzilla, si è commossa, soprattutto quando il figlio Gino le ha intonato la celebre canzone “Mamma”.