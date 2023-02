Non sbaglia al Tilesi l'Amatrice: è 2-0 contro il Riano. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice ritorna a giocare al Tilesi dopo la nevicata di fine gennaio e con una vittoria non molla la corsa al Settebagni. I ragazzi di Angelone nel secondo tempo chiudono i match e rimangono in scia ai romani.

C’è solo Amatrice nel primo tempo: gli ospiti cercano di fronteggiare come possono le incursioni dei padroni di casa che al 10’ ci provano con Pezzotti che di sinistro conclude con la parata di Fasanari. Al 16’ è Colangeli a provarci di testa ma la palla esce ci poco fuori. Al 44’ occasionissima con Amadio che da fuori con un potente tiro prende la traversa.

Nel secondo tempo l’Amatrice rientra decisa a prendersi la vittoria. Al 3’ sul diagonale di Amadio, salvataggio sulla linea della difesa del Riano, poi al 9’ la sblocca un colpo di testa di Monaco Di Monaco che raccoglie un cross ed incorna in gol. La prima e vera conclusione del Riano arriva al 14’ con Ushe ma Pezzotti è pronto. Al 26’ è ancora Colangeli a sfiorare da vicino il palo. 27’ arriva il gol che chiude la partita: colpo di testa in area di Di Francia e sulla linea sempre di testa Santarelli la mette dentro. C’è tempo per un paio di tiri non pericolosi del Riano nello specchio della porta e al 34’ altra mischia in area che non trova pronto Cavallari nel metterla dentro.

«Abbiamo affrontato un avversario ostico - ha detto il ds dell’Amatrice Mattia Di Loreto - Fortunatamente abbiamo vinto la partita non rischiando mai nulla, eravamo ben messi in campo e c’era volta di tornare a giocare e vincere sul nostro campo. Il Riano è una buona e organizzata squadra, ma la nostra voglia di vincere ha prevalso».

Il tabellino

Amatrice: A. Pezzotti, Santarelli, Filipponi, Fiscaletti (40'st Sangiorgi), Lenart, Di Francia, M. Pezzotti (45’ st Pirozzi), Pagliuca, Monaco di Monaco (18’st Torre), Colangeli (21'st Cavallari), Amadio (46’ st Lofiego). A disp. Cingolani, Cenfi, Di Gianfelice, Rojas. All. Angelone

Riano: Fasanari, Vinasi (15’ st Costa), Coracci (15' st Fabiani), Palmerini, Falzini (47 st Di Fruscia), Mattia, Pellegrini (45’ st Valenti), Minelli, Ushe, Moretti, Bica (15'st Raffaelli). A disp. Anedda, Valenti, Andreoni. All. Scrocca

Arbitro: Carrone Tamburro di Tivoli (Rainaldi di Tivoli e Silvi di Roma 1)

Marcatori: 9' st Monaco, 22' st Santarelli

Note. Espulso: Vinasi (R). Ammoniti: Torre, Pirozzi (A), Mattia, Falzini, Minelli (R)