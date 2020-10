Passo Corese scivola in casa col Nomentum: 0-1. Benigni: «Puniti da episodio ma serve stare più attenti»

RIETI - Il Passo Corese cede in casa: contro il quotato Nomentum termina 0-1, in gol Di Ludovico. Sconfitta, la prima dopo tre giornate del campionato di Promozione, che lascia amarezza dopo una gara piuttosto equilibrata.

Il match

Partita tattica e molto statica nel corso della prima frazione di gioco. Si segnala solo una grande occasione per Palma: a inizio gara si ritrova solo a tu per tu con il portiere ospite, il coresino aspetta troppo e si fa recuperare dalla difesa dei padroni di casa. La gara si sblocca su un lancio lungo: al 26’ la difesa bianconera di addormenta e Di Ludovico dentro l’area di rigore batte Somma. Ushe e Palma cercano il pareggio ma trovando grandi risposte del portiere avversario.

Il secondo tempo vede in campo due squadre molto lunghe. Clamorosa l’occasione a disposizione di Ushe intorno al primo quarto d’ora: il bianconero davanti al numero uno del Nomentum non trova il gol dopo una grande parata di Silvi. Per il Passo Corese ci prova anche Bernardi. Poche le azioni degne di nota per i restanti minuti di gioco.

Il commento

Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «La prestazione c’è stata. Quando ci sono queste partite equilibrate e molto tattiche a volte è l’episodio a fare la differenza e questa volta il Nomentum ha avuto la meglio. Dobbiamo stare più attenti».

