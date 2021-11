Secondo ko consecutivo per Amatrice: 2-0 sul campo del Nomentum. Bucci: «Punite nostre disattenzioni»

Lunedì 1 Novembre 2021, 14:44

RIETI - Seconda sconfitta consecutiva per l’Amatrice: sul campo del Nomentum termina 2-0. Due calci piazzati portano i gol dei padroni di casa. I rossoblù lasciano la stretta sulle prime posizioni, ora i sei punti valgono la nona posizione in un campionato molto equilibrato.

La gara

Gara povera di emozioni e di conclusioni. Poche le azioni degne di nota e portieri che vengono impegnati raramente. Unica azione da registrare nel corso del primo tempo termina sui piedi di Tiengo che a tu per tu con l’estremo difensore di casa non riesce a trovare l’angolo giusto. La gara si sblocca nella ripresa e solo su due calci piazzati: il primo arriva su corner, il secondo su una punizione molto contestata dai rossoblù. Nel finale i reatini cercano di accorciare le distanze senza pungere.

Le dichiarazioni del tecnico Romeo Bucci

«In una partita povera di azioni abbiamo subito gol su nostre disattenzioni, due calci piazzati dove la squadra era schierata. Non so cosa sta succedendo al gruppo, stiamo attraversando un periodo buio. Dopo le prime tre uscite ci siamo illusi che bastava poco per portare il risultato a casa in Promozione ma non è così».