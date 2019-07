RIETI - Parapiglia a Contigliano - intorno alle 13,40 - quando una nigeriana ha richiesto l'intervento 118, dichiarandosi malata. E' successo a Contigliano, dove la nigeriana era stata condotta tramite personale Caritas nella giornata di ieri, appoggiata per qualche giorno presso l'ostello di Villa Franceschini.



Il tutto si è consumato nel calore estivo della giornata di oggi. All'arrivo dei sanitari, la donna, conosciuta per le sue innumerevoli richieste di aiuto al 118 per malanni immaginari, ha cominciato a dare fuori di testa, inveendo su tutti i presenti.



E' stato quindi richiesto anche l'intervento dei carabinieri, che hanno coadiuvato il personale sanitario nel calmare la nigeriana, prima di trasportare in ospedale. La scena sotto gli occhi esterrefatti delle decine di scout accampati nel parco di Villa Franceschini. Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA