Il Rieti non riesce a effettuare i tamponi pre-gara, rinviata a mercoledì 16 la sfida con la Cynthialbalonga

RIETI - È stata rinviata a mercoledì 16 dicembre la gara tra Rieti e Cynthialbalonga, originariamente in programma per domani. Alla base di tale decisione, come fanno sapere dalla società, c'è l'impossibilità di effettuare i tamponi pre-gara attraverso FederLab entro i termini dettati dal nuovo regolamento che chiede l'esito dei test rapidi 48 ore prima del fischio d'inizio. Di fatto, tamponi fissati per martedì 15 e gara - per i soli negativi - 24 ore dopo.

