Sabato 25 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Non è cosa di tutti i giorni poter mangiare avendo ai piedi il panorama della Valle Santa, mentre si ammirano Poggio Bustone e Cantalice abbarbicate alle colline dominate sullo sfondo dal monte Terminillo ricoperto di neve, a meno che non ci si trovi al “Nido del Corvo”, a Greccio, all’interno delle antiche mura risalenti al ‘300, riadattate dal 1968 per dar vita all’omonimo ristorante, dove si fa una sorta di vero e proprio salto nel passato, tra stanze e angoli risalenti al medio evo, che danno la sensazione di trovarsi in un castello, arredato da pezzi di antiquariato di ogni epoca, stile e materiale, incluso un busto di età vittoriana all’ingresso esterno del ristorante che riproduce un reale della casa d’Inghilterra.

Il Corvo. Tutto questo grazie all’estroversa inventiva di Francesco Camerini, detto il “Corvo” - così erano soprannominati i telegrafisti ai tempi della seconda guerra mondiale - il quale, cessate le ostilità, inaugurò la ditta di liquori “Ilci” (Industria liquori centro Italia) ideando la “Lacrima del Corvo” - tuttora servita ai clienti del ristorante – cui seguì l’azienda “Valle Santa” che produceva dolciumi secchi.

Nel frattempo si andava ultimando la costruzione del ristorante all’interno degli antichi ruderi «il cui nome – racconta la figlia Santina, che insieme al fratello Luigi cura l’odierna gestione del locale – fu scelto da Adeodato Ciotti, titolare della galleria d’arte “Presenze”, per lustri situata sotto il loggiato di uno dei due palazzi grigi agganciati alle mura di porta Cintia, il quale ha pure realizzato uno degli affreschi delle sale del ristorante. Nostro padre è sempre stato un grande appassionato d’arte».

Un vulcano. Francesco Camerini, famoso per la tipica tenuta con stivali e cappello a larghe falde, era un personaggio estroverso, un istrione, ricco di idee, come quella originalissima di offrire gratis banchetto e perfino viaggio di nozze a sposi squattrinati. Come? Gli sposi dovevano comunicare la lista degli invitati a Francesco, che si raccomandava fossero tanti, come minimo dai 100 in su, capirete perché, ai quali provvedeva a spedire le partecipazioni. Ogni invitato invece del regalo inviava una busta contenente denaro, non interessa l’importo, che andava a Camerini fino a concorrenza delle spese, che potevano includere perfino il viaggio di nozze poiché Francesco aveva buoni contatti sia in Italia che all’estero, ad esempio a Malaga.

Come lui stesso diceva all’epoca: «Gli sposi non ricevono mai buste da meno di 30 mila lire – ricordiamo che erano gli anni ‘70, ‘80 e che Francesco è mancato nel ‘95 – fino a 100 mila. Quindi moltiplicatele per 100 o più invitati». Insomma un vulcano di idee: «Non ho più nemici, li ho stesi tutti», diceva scherzando, mentre suo nipote Federico ricorda: «Era un vero personaggio, la gente veniva al ristorante anche solo per conoscerlo e sentirlo esporre le sue idee».

Oggi. Santina e Luigi portano avanti oggi con orgoglio la tradizione paterna, il quale già nel secolo scorso parlava di “cucina ecologica” fatta di ingredienti sani, a chilonetri zero, di prima qualità, sia locali che non, per dar vita a un menù così vario che Francesco si vantava: «Bisognerebbe venire una quindicina di volte da noi perché ogni volta troveranno delle novità».

Una caratteristica che i figli hanno mantenuto, pur partendo dalle solide basi della cucina locale per poi proporre delle varianti o servendo proposte particolari, come le gelatine di frutta che arrivano direttamente da Salerno: «Dal turismo religioso a visitatori da ogni dove – spiega Rosetta – abbiamo una clientela varia, inclusa gente di spettacolo, sport, politica ma che per privacy non cito», una prerogativa garantita pure dalla “dependance” esterna, dotata di vetri che impediscono di guardare all’interno, che può ospitare fino a 12 persone. Insomma, al Nido del Corvo non mancano le sorprese.