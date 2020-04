RIETI - Difficile vivere in un momento storico come quello del coronavirus, lo è ancora di più se bisogna farlo lontano dai propri cari. Nicolò Fontana, 25enne reatino, trascorre le sue giornate a Bologna, la città che lo ha accolto per motivi lavorativi e dove ormai vive da quasi tre anni. Fontana cura la comunicazione di eventi come festival e fiere. Le sue parole sull’emergenza vista dalla finestra che affaccia a pochi passi da Piazza Maggiore, la “Piazza grande” di Lucio Dalla.

Fontana, come sta vivendo l’emergenza a Bologna?

«In queste settimane ci si trova costretti a pensare continuamente alla durata della vita. Qualsiasi cosa veda o senta, anche un insetto annegato in un lavandino, è sempre in rapporto con la sua brevità. Oggi si diventa prudenti, nervosi, e questo vale per tutte le persone, a prescindere dalla città in cui si vive. Ho la sensazione che dietro a ogni cosa ci sia un tempo prestabilito. Bologna continua ad essere la città defilata e discreta che ho imparato a conoscere, forse più sfuggente. Percepisco un certo rigore nell’affrontare l’epidemia, tutti ripongono attenzione nei pochi contatti fisici e limitano gli spostamenti. Di giorno i portici e i loro negozi hanno un’aria un po’ malinconica; è molto strano. C’è qualcosa di particolare negli sguardi dei cittadini di Bologna, tutto sembra fatto apposta per spingere le persone a tornare a cercarsi e abbracciarsi. In questo rosso sconfinato viene voglia di sedersi a lungo e abbandonarsi a una conversazione senza termine. Mi manca molto il clima accogliente e fraterno di questa città».

Perché non è tornato a Rieti?

«Credo che essere nato nella mia città e andare d’accordo con la mia famiglia sia il mio patrimonio e anche il mio destino. Sembrerà un po’ mistico, ma penso che sia l’ambiente in cui io stesso, non so dove e quando, ho scelto di nascere. È stata una scelta faticosa quella di restare a Bologna, ma la mia bussola è sempre il senso civico. Ho preferito rispettare le disposizioni e non esporre la mia famiglia a potenziali rischi».

Cosa pensa in merito a questa emergenza?

«Credo ci stia insegnando a rivalutare il valore della competenza. Posso dire come cambierà il mio modo di vivere la socialità. Credo che concederò più tempo alle persone che amo; ho imparato che tutto il tempo che abbiamo da offrire a una persona è prezioso e deve essere investito a pieno. E’ un po’ come quando siamo di fronte a una mappa: basta porsi alla giusta distanza e si vede tutto con chiarezza».

Com’ è cambiato il suo lavoro?

«Profondamente, non solo nelle modalità. Il settore degli eventi è cristallizzato, percepisco la preoccupazione di colleghi, clienti e fornitori. Navighiamo a vista. Nonostante questo continuo a lavorare con continuità, passando poco tempo in agenzia. Sono sempre stato un sostenitore del lavoro agile, non seguo orari prestabiliti e sbrigo i miei incarichi ovunque mi trovi».

Le sue giornate in casa…

«Credo che la solitudine sia la stessa per tutti. Trascorro le mie giornate in casa, lesso continuamene le verdure. Tutto l’appartamento è inondato di odori, trovo che sia una cosa molto confortante. Se vivi da solo possono accaderti due cose: diventi più forte o diventi alienato. E se sei già forte? Nelle ultime settimane sono sostenuto dai rapporti virtuali con le altre persone, seppur il contatto digitale non sia così appagante. Sono ormai logorato a forza di esprimere con tutto il mio corpo: sono qui, non dimenticatemi. Sono tornato a leggere molto. In questo momento sul mio comodino ci sono: “Il pianeta irritabile” di Paolo Volponi, “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni e un saggio scritto da un mio cliente. Porto avanti le letture contemporaneamente per tenere allenata la mente. Guardo poca televisione e alle 18 guardo fuori dalla finestra per controllare se c’è un flash mob in corso. Con un gruppo di amici reatini abbiamo deciso di rimettere mano ad un progetto; appena iniziata la quarantena siamo tornati a usare i canali social di Radio Si Serva Signora, la web radio creata a Rieti alcuni anni fa. Facciamo dirette Instagram giornaliere: è un bel modo per tenerci impegnati».

Per ciò che riguarda la spesa?

«Continuo a fare la spesa nel piccolo supermercato in fondo alla via: attendo il mio turno, infilo i guanti e limito i contatti. Il punto vendita ha stabilito delle limitazioni rigorose, credo sia così ovunque».

Quanta è la voglia da parte sua di tornare alla normalità e cosa pensa della futura quotidianità?

«Adesso l’unica cosa che conta per me è tornare a vivere a pieno i rapporti personali. In queste settimane la mia sensibilità è resa più acuta dalla tristezza, tanto che percepisco i cambiamenti della stagione in modo così vivido che potrei toccarli. Non so da quanto tempo non assaporo una primavera così luminosa. E poi per me che ho una città dove tornare, in fondo la tristezza è un capriccio. Ho imparato che quando si ha qualcosa da perdere, si comincia ad avere paura. L’insegnamento del virus è questo: conoscere il valore di quello che possediamo. Ma dobbiamo ricordare che il tempo non scorre soltanto per piangere sulle cose perdute. In queste settimane stiamo facendo scoperte memorabili, coltivando amicizie e rivivendo vecchie passioni. Suppongo che la normalità dovrà esser riconquistata e richiederà mesi di duro lavoro; per ora prendiamoci questo tempo per recuperare tutto quello che è rimasto indietro, che avevamo escluso dalla nostra quotidianità. E se il virus fosse un’opportunità?».

