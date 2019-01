RIETI - La stoccata artica arriva anche alle basse quote, ed è neve quella che, in questi minuti sta piano piano imbiaccando il volto della città e del Terminillo, dove la nevicata si è fatta fitta, risollevato così le speranze per la stagione sportiva.



Un maltempo previsto, che in giornata aveva già messo in allerta la sala Coi della Protezione Civile provinciale, e che in questi minuti ha colpito le zone limitrofe della città e che, circa un'ora fa, era arrivato anche in provincia, a Cittaducale ed Antrodoco e prima ancora ad Amatrice. © RIPRODUZIONE RISERVATA