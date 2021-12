RIETI - Neve in alcune zone del reatino, in particllare sulla strada regionale 521 di Morro dove sono attivi mezzi spazzaneve di Astral tra i chilometri 13+000 e 25+000 tra Leonessa e Morro Reatino, e sulla strad regionale 4 bis del Terminillo, dove sono attivi mezzi spazzaneve tra i chilometri 14+000 e 22+000 in località Pian de’ Valli.

L'Astral Infomobilità raccomanda agli automobilisti di prestare massina attenzione nella guida e di viagguare con gomme da neve o caten a bordo.