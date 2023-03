Neve a Cantalice, il campo sportivo letteralmente imbiancato. Ma durerà poco

RIETI - È bastato un violento temporale pomeridiano, un misto tra acqua e neve, per imbiancare di nuovo il campo in sintetico di Cantalice, in via Costa, come si può vedere dallo scatto del fotografo Francesco Patacchiola.



Una "cartolina" per certi versi fuori stagione, ma che rientra perfettamente nella pazzia meteorologica di un mese, quello di marzo, che è solito regalare certe atmosfere.



È una spolverata che probabilmente avrà le ore contate (nei prossimi giorni è previsto sole e temperature in rialzo) e che non ostacolerà di certo il programma sportivo del prossimo weekend.