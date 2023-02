Neve sul campo di Cantalice: le giovanili della Nuova Rieti Calcio migrano altrove

RIETI - Ancora ghiaccio e neve sul sintetico di Cantalice: rinviato il derby di Seconda tra l'Atletico Cantalice e il Torri in Sabina, costretti a giocare altrove le giovanili della Nuova Rieti Calcio.



Tanta neve

Chi conosce la collocazione del campo sportivo di via Costa, a Cantalice, sa bene che, almeno la parte che "giace" all'ombra della collina soprastante, d'inverno, fatica a sbarazzarsi sia della neve, che del ghiaccio, tant'è che da due settimane ormai da quelle parti è impossibile praticare sia gli allenamenti, che le gare ufficiali.

Impossibile, quindi, per la formazione che milita in Seconda categoria, evitare la richiesta di rinvio del match in programma domenica 5 febbraio, sperando che da qui ai prossimi giorni la coltre bianca desista ripristinando la normalità.



Giovanili in tour



Ma la problematica del sintetico di via Costa, evidentemente, ha prodotto dei disagi anche per due delle tre formazioni giovanili della Nuova Rieti Calcio, Under 17 e Under 15, che non potendo giocare né al Green Park La Foresta, né a Cantalice, oltre a non poter chiedere un altro rinvio dopo quello della settimana scorsa, ha costretto i vertici del club a trovare altri impianti di gioco disponibili. In settimana il presidente dell'Asd Nuova Rieti Calcio Emiliano Grillotti ha incontrato il suo omologo della Asd Sporting Rieti, Irfan Pengili, riuscendo a "piazzare" la sfida di domenica mattina tra l'undici reatino e il Velinia al "Vecchiarelli" (ore 10,30). Allo stesso modo ha poi trovato sponda a Cittaducale per "dirottare" il match dell'Under 17 con la Pro Calcio Studentesca a Santa Rufina (domenica 5 febbraio ore 10).È evidente come l'inagibilità del Green Park - almeno per le gare ufficiali - inizia a creare più di un problema alla società che confida di ripristinare quanto prima una parvenza di normalità.