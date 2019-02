RIETI - Quattro attività chiuse in un mese e una quinta che potrebbe abbassare la serranda a breve. E’ la realtà di via Roma, un tempo via dello shopping, oggi simbolo di un centro storico sempre più in difficoltà.



«E’ il segno dei tempi e, soprattutto, è la conseguenza di un crollo demografico innegabile», commenta Leonardo Tosti, presidente dell’Associazione commercianti.



Diversa l’interpretazione del vicesindaco, Daniele Sinibaldi: «Ci sono spiragli di positività, il termometro non può essere solo via Roma».



