RIETI - Finisce 8 a 1 per la Nazionale Terremotati contro la Nazionale Jazzisti. Ieri mattina grande giornata di solidarietà ad Amatrice, dove le due formazioni si sono affrontate per raccogliere fondi a favore della Casa della Musica. La struttura è attualmente in costruzione nei pressi dell’area Sae di Collemagrone.



Tanti gol e spettacolo in campo per una giornata assolata e un grande movimento in occasione dell’apertura della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana. Al di là del risultato sportivo, ieri ha contato il supporto che le due nazionali hanno offerto anche alla popolazione. Dopo il match i giocatori si sono diretti allo stand degli spaghetti per mangiare insieme e poi anche per cantare insieme ai gruppi folcloristici.

«Ha vinto la solidarietà: calcio e jazz in campo per la Casa della Musica di Amatrice -ha commentato il mister della Nazionale Terremotati Sergio Pirozzi- questo è stato sicuramente il gol più bello segnato in questa giornata».

