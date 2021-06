RIETI - L’attaccante che arriva al limite dell’area, sta per tirare ...il segnale va via. Per 10, 15 interminabili secondi si resta col fiato sospeso senza sapere se c’è stato il gol. Rai Uno e tutti gli altri canali di Stato sono spariti dal televisore: un fenomeno che si ripete più volte, soprattutto di sera e che ha coinvolto nelle ultime settimane quasi tutta la provincia. Interruzioni a intervalli frequenti, che hanno reso impossibile seguire una partita di calcio o un film.

«Il problema dovrebbe essere risolto», assicura un funzionario di un ente locale che si è interessato del problema e che aggiunge: «Ci sono state valanghe di mail e messaggi di protesta, arrivate agli enti locali e, alla fine, anche alla Rai. La causa è stata individuata e giovedì ci sono stati interventi. Tutto dovrebbe essere sistemato». In molti inizialmente pensavano di avere un problema sul proprio impianto. Altri temevano che l’annunciato passaggio al nuovo digitale terrestre fosse già iniziato, mettendo fuorigioco la propria tv. Nei giorni scorsi i social sono stati invasi da messaggi di protesta, così come Provincia e Comuni.

La soluzione. Il problema riguardava il collegamento tra l’impianto trasmittente di Roma e il ripetitore di Terminillo che rimanda il segnale a numerosi ripetitori piazzati in provincia, da Cantalice a Poggio Moiano, da Calcariola a Pescorocchiano.

«Per questioni ambientali che sono state individuate – chiarisce il funzionario – la ricezione veniva disturbata. Il problema aumentava di sera, perché i segnali radioelettrici risentono dei cambiamenti e dei fenomeni atmosferici. L’umidità è uno di quegli elementi che fa peggiorare le cose».

Le interruzioni si erano verificate già in passato. Nei mesi scorsi poi, a Rieti e provincia era “sparita” Raisport. C’era stato un primo intervento andato a buon fine per il ripristino del canale sportivo, poi il problema è di nuovo esploso con le interruzioni a catena delle ultime sere. Una scappatoia per vedere i programmi c’era: i canali alta risoluzione. Quindi su Raiuno HD al numero 501 si poteva vedere la partita dell’Italia. In pochi lo sapevano e ancor di meno sono quelli che hanno sintonizzato i canali HD al posto di quelli in bassa risoluzione. Adesso è stato modificato il collegamento con il ripetitore – conclude il funzionario – passando da quello via terra a quello via satellite. Ci è stato assicurato che tutto andrà bene e che non dovrebbero esserci più interruzioni”. Soluzione provvisoria o definitiva? Non è chiaro, ma si spera sia tutto sistemato.